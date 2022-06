Un raport publicat de ExpertForum cu privire la finanțarea partidelor politice in anul 2021 a dezvaluit cum banii de la stat reprezinta principala metoda de venit a partidelor politice, care investesc in continuare sume uriașe in presa și propaganda.

Anul trecut, cea mai mare subvenție a incasat-o PSD, respectiv 91 de milioane de lei, o buna parte din acești bani mergand insa catre presa și propaganda. Social-democrații nu au oferit niciun detaliu cu privire destinațiile concrete ale sumelor.

O alta sursa de venit a partidelor o reprezinta cotizațiile membrilor. Conform raportului,…