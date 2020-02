Partidele aflate la putere în Slovacia pierd teren și ar putea rămâne în afara Parlamentului Opoziția slovaca ar putea forma o majoritate constitutionala dupa alegerile din 29 februarie, arata un sondaj de opinie publicat joi. Conform acestuia, doua partide mici din actuala coalitie guvernamentala ar putea sa se situeze sub pragul de reprezentare parlamentara, transmite Reuters potrivit Agerpres. Sondajul realizat de agentia Focus in perioada 6-12 februarie pe un esantion de 1005 alegatori arata ca sase formatiuni de opozitie, care acopera intreg spectrul politic intre liberali si conservatori, ar putea forma o coalitie cu 94 de parlamentari din totalul de 150. Acestea au lasat sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia rusa a anuntat luni ca intentioneaza sa organizeze un amplu protest la finalul lunii februarie impotriva schimbarilor constitutionale propuse de catre presedintele Vladimir Putin, care in opinia opozitiei sunt menite sa ii asigure acestuia conducerea tarii pe viata, transmite Reuters potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson isi prezinta joi programul de guvernare, citit de regina Elisabeta a II-a in fata Parlamentului. Este un document axat pe doua mari prioritati: realizarea Brexitului si finantarea serviciului public de sanatate, transmite Reuters.

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Israel va organiza noi alegeri pe 2 martie, acesta fiind al treilea tur de scrutin in mai puțin de un an, a decis joi Parlamentul, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu și principalul sau rival nu au reușit dupa celelalte doua alegeri anterioare formarea unei coaliții de guvernare, potrivit Reuters…

- Polonia, Ungaria si Republica Ceha au emis obiectii cu privire la proiectul de document pe tema pactului ecologic european, ce va fi supus aprobarii liderilor europeni la summitul de joi si vineri, aceste trei tari sustinand ca economiile lor nu pot atinge obiectivul neutralitatii climatice pana in…

- Partidele din coalitia aflata la guvernare in Rida l-au ales marti pe Martin Kazaks in functia de guvernator al Bancii Centrale a Letoniei, inlocuindu-l pe Ilmars Rimsevics, acuzat de luare de mita, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Kazaks s-a distantat in mod public de Rimsevics, cu care obisnuia…

- Poliția din Georgia a dispersat marți cu tunuri de apa manifestanții reuniți de marți seara în fața Parlamentului din aceasta țara din Caucaz, unde are loc o mișcare de contestare împotriva partidului la putere, scrie AFP.Luni, aproape 20.000 s-au adunat în centrul capitalei…