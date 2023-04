Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul are trei victorii la rand pentru prima data din octombrie Petrolul Ploiești s-a instalat in fruntea clasamentului din play-out-ul Superligii dupa ce a reușit sa caștige pe terenul celor de la U Craiova 1948. Pentru Petrolul urmeaza acum meciul cu CS Mioveni, ultima clasata din Superliga, astfel…

- Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, reclama delegarea aleasa de CCA pentru meciul alb-albaștrilor cu Petrolul Ploiești, programat vineri seara. Partida va fi oficiata de piteșteanul Catalin Popa, un arbitru aflat intr-un conflict de interese despre care Gazeta Sporturilor a scris inca din octombrie…

- Stadionul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste in aceasta seara, de la ora 20.30, meciul Farul Constanta Rapid Bucuresti.Intalnirea, una de traditie pentru fotbalul romanesc, conteaza pentru etapa a 30 a a Superligii, ultima a sezonului regular.In clasament, Farul se…

- In ultima etapa a sezonului regular din Liga 2, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni duminica, 12 martie, de la ora 13:00, formația CSM Slatina. Meciul de la Slatina, dintre CSM și Unirea Dej, conteaza pentru a 19-a etapa din Liga 2, ultima din sezonul regular, inainte de Play-off și Play-out. Inaintea…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, 4 martie, de la ora 12, formația Metaloglobus București, in ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon regular. Intrarea este libera. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru a 18-a etapa din Liga 2. Inaintea acestei confruntari, dejenii…

- Echipa de handbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a caștigat partida disputata in Complexul Sportiv Polivalent „Unirea”, inceputa la ora 17:30, impotriva SCM Ramnicu Valcea. Partida a contat pentru calificarea in Cupa Romaniei. Ambele echipe au prezentat din start cateva probleme in randul jucatoarelor.…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…

- CS Mioveni a caștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dica a vorbit despre cum a aratat jocul dar și despre meciul bun facut de marcatorul Bogdan Rusu.