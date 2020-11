Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei persoane ridicate de anchetatori in cazul femeii ucise și arse pe un camp situat in județul Giurgiu au fost reținute de procurorii giurgiuveni, in noaptea de marți spre miercuri, dupa mai multe ore de audieri, pentru acuzațiile de omor calificat și profanare de cadavre. Procurorii au explicat…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, scrie Agerpres.

- Marcus Thuram (23 de ani), fiul celebrului Lilian Thuram, a fost pus intr-o situație amuzanta inainte de meciul dintre Internazionale Milano și Borussia Monchengladbach, din prima etapa a Ligii Campionilor. Inter și Gladbach se vor intalni in aceasta seara, de la 22:00. Partida poate fi urmarita in…

- S-a dat alarma in judetul Suceava, dupa ce un baietel de numai 4 ani a disparut din curtea casei. Micutul aduna nuci atunci cand mama lui s-a dus in casa pentru a-i aduce o caciula si o haina ca sa nu se imbolnaveasca din cauza frigului. Cand femeia s-a intors afara, copilul nu mai era.

- Min. 33: Koljic a șutat mult peste poarta. Min. 28: Marius Constantin a intervenit bine in fața lui Vanzo Min. 24: galben pentru Ștefan Vladoiu. Min. 23: Ivan a șutat peste poarta de la 15 metri. Min. 22: Cicaldau nu a reușit sa cadreze dintr-o lovitura libera de la 18 metri. Min. 19: Universitatea…

- Un barbat de 68 de ani a murit și patru persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 2H, in zona localitații Milișauți din județul Suceava. ISU Suceava...