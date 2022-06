Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ''situatia de securitate a Ucrainei si de componenta'' acestui summit,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este „putin probabil” sa efectueze o vizita in Ucraina pe marginea viitorului sau turneu in Europa, relateaza France Presse. „In aceasta calatorie, este putin probabil”, a raspuns el jurnalistilor care l-au intrebat despre o posibila vizita in Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunta ca a fost invitat sa vorbeasca la Summitul NATO de la Madrid si la reuniunea G7. De asemenea, el afirma ca a avut discutii importante cu lideri politici pentru sustinerea candidaturii Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeana. ”Raspunsul la candidatura…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a anunțat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN. La eveniment a fost invitat si presedintele Ucrainei, Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca va veni vremea cand fiecare rus va afla intregul adevar despre crimele de razboi din Ucraina si cere tuturor sa faca cunoscute la nivel global aceste fapte. ”Avem mult mai multe instrumente decat cei care i-au urmarit pe nazisti dupa al Doilea Razboi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…