- Aproximativ 200 de zboruri au fost anulate si doua terminale au fost evacuate sambata pe aeroportul din Munchen, al doilea ca marime in Germania, dupa ce o persoana neidentificata a intrat intr-o zona securizata, a anuntat politia si aeroportul, potrivit France Presse. Persoana- o femeie- a intrat dimineata…

- Doua curse anulate de pe Aeroportul din Sibiu din cauza unui incident de securitate in Munchen. Compania Lufthansa a anulat doua curse de pe Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS). Decizia a fost luata din cauza unui incident de securitate survenit pe aeroportul din Munchen, noteaza Agerpres.ro .…

- Mii de turisti au ramas blocati vineri pe aeroportul international din Bali, care a fost inchis din cauza unui nor dens de cenusa format in urma eruptiei vulcanului Agung de pe aceasta insula, principala...

- Aeroportul ''Transilvania'' Tirgu-Mures s-a redeschis, luni, dupa finalizarea investitiilor de peste 56 milioane de lei, iar prima cursa internationala de pasageri a avut ca destinatie Antalya (Turcia), transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Problema este ca folosim o mașina de 4-5 locuri in care merge o singura persoana, iar volumul mare al mașinilor nu este decat un element suplimentar care contribuie la ingreunarea traficului. De ce nu folosim in oraș mașini mici care sunt mai ușor de condus, mai ușor de parcat și care ocupa in general…

- A doua editie a celui mai mare festival din Regiunea de Nord-Est, Afterhills, a reusit sa atraga public numeros din tara si strainatate. Doi DJ din Olanda au fost retinuti pe Aeroportul din Iasi pentru trafic de droguri.

- Biologul Alexandru Bologa, care in intreaga sa cariera a studiat algele si pestele din Marea Neagra, spune ca, din cauza poluarii apei, mai bine de jumatate din algele prezente pe litoralul romanesc au disparut in jumatate de secol. Si populatia piscicola a avut la fel de mult de suferit.