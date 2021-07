Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 26 iulie și pana in 12 septembrie 2021, elevii din clasele primare și gimnaziale au parte de ore remediale gratuite pe platforma NaradiX. NaradiX este o platforma lansata recent care vine... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cumparați mai ușor bilete online chiar de pe telefonul mobil. Aplicația de cumparare a biletelor CFR online accesata direct de pe www.cfrcalatori.ro sau prin aplicația mobila “CFR Calatori mersul trenurilor și bilete online”ce poate fi instalata pe dispozitivele cu Android permite salvarea datelor…

- De astazi, 19 iulie 2021, aplicația de cumparare a biletelor CFR online accesata direct de pe www.cfrcalatori.ro sau prin aplicația mobila “CFR Calatori mersul trenurilor și bilete online“ ce poate fi instalata pe dispozitivele cu Android permite salvarea datelor de card. Salvarea se face pe baza…

- eMAG introduce livrarea in aceeași zi in București pentru sute de mii de produse. Serviciul este gratuit pentru membrii Genius și va fi extins in curand in alte orașe mari din țara. Comenzile plasate pe platforma eMAG pana la ora 12:30 vor putea fi livrate in aceeași zi atat la easybox, cat și prin…

- iNES Smart continua sa distribuie toate canalele intr-o grila TV unica, accesibila acum printr-o aplicație la indemana utilizatorilor intr-un singur loc, alaturi de toate aplicațiile preferate. Serviciile sunt furnizate prin rețeaua proprie de fibra optica de la iNES, prin tehnologie Gpon.Din punct…

- Ecosistemul eMAG Marketplace a crescut cu 80% in ultimul an și a ajuns la peste 36.000 de IMM-uri care vand in Romania, Bulgaria și Ungaria. Comerțul online va inregistra creșteri semnificative in continuare, odata cu evoluția accelerata a economiei digitale și, pentru a susține dezvoltarea ecosistemului…

- Scena Digitala, platforma online realizata de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), ofera acces la conținut cultural atat prin transmiterea in direct a noilor producții TNRS jucate la Sala Mare, cat și prin oferta de teatru-film ce poate fi vizionata, informeaza Mediafax. Despre ce…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca luni a discutat cu Andrei Nastase si colegii acestuia din Platoforma DA despre posibile proiecte comune intre Bucuresti si Chisinau in domeniile - educatie, cultura si dezvoltare, conform news.ro „Azi, la primarie, am avut oaspeti de la Chisinau – deputati…