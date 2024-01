Stiri pe aceeasi tema

- Scuderia Ferrari a anunțat sambata doua mutari interesante, un pilot britanic de rezerva in varsta de 18 ani și pe fratele lui Charles Leclerc, Arthur, care vor face parte din echipa in acest an.

- Inaintea startului noului sezon de Formula 1, Charles Leclerc a anunțat ca și-a prelungit contractul cu Ferrari. Astfel, pilotul monegasc va continua sa piloteze pentru echipa italiana și dupa sezonul 2024, insa detalii cu privire la durata noului contract nu au fost dezvaluite. Tot ce se cunoaște este…

- Ralf Schumacher (48 de ani), fratele lui Michael, fost pilot de Formula 1 intre 1997 și 2007, cu 180 de curse și 6 victorii la activ, considera ca probabilitatea ca Scuderia Ferrari sa caștige titlul in 2024 este mica. Scuderia Ferrari, cea mai titrata echipa din Formula 1, așteapta de 16 ani sa simta…

- McLaren a anunțat transferul a doi ingineri, unul de la RedBull, iar celalalt de la Scuderia Ferrari. David Sanchez și Rob Marshall au inceput deja munca la echipa de Formula 1 cu sediul la Woking.

- Scuderia Ferrari sparge gheața și devine prima echipa de Formula 1 care anunța data lansarii oficiale a monopostului cu care va concura in sezonul 2024. Pentru moment, noul monopost este cunoscut sub numele de cod 676, iar acesta va fi prezentat oficial in 13 februarie. La fel ca in ultimele 3 sezoane,…

- Scuderia Ferrari sparge gheața și devine prima echipa de Formula 1 care anunța data lansarii oficiale a monopostului cu care va concura in sezonul 2024. Pentru moment, noul monopost este cunoscut sub numele de cod 676, iar acesta va fi prezentat oficial in 13 februarie. La fel ca in ultimele 3 sezoane,…

- La 10 ani de la accidentul de schi al lui Michael Schumacher, un instructor de schi prezent la locul tragediei de la Meribel a vorbit spre doua greseli care au fost facute in ziua respectiva, intr-un documentar care va fi difuzat in curand de canalul ARD, relateaza Le Figaro, citat de News.ro.La 29…

- Christian Horner (49 de ani), directorul Red Bull, echipa care a caștigat ambele titluri din Formula 1 in acest an, la constructori și la piloți prin Max Verstappen, a analizat ce nu se leaga la una dintre principalele competitoare, Ferrari, cea mai titrata echipa din istoria competiției. Scuderia Ferrari…