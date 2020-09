Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Piatra-Neamt, ca sustine o alianta electorala cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar conteaza cu cine va fi facuta, informeaza Agerpres.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astazi la inaugurarea școlii modernizate din satul Negrileasa, comuna Stulpicani alaturi de primarul Vasile Zamcu. El a apreciat eforturile depuse de administrația locala pentru modernizarea comunei și a aratat ca instituția pe…

- Liderul UDMR , Kelemen Hunor , a declarat ca formatiunea politica pe care o conduce va decide in ziua votului daca va sustine motiunea de cenzura. UDMR se declara nemultumit de Guvernarea Orban si sustine ca "avem o mie de motive de a da jos Guvernul". "Vedeti pe cineva in tara asta multumit de…

- Putem spune despre aceste doua tipuri de card - cel de credit si cel de debit - ca sunt diferite, dar ambele au, pana la urma, aceleasi functionalitati. Cu ambele poti face cumparaturi, cu ambele poti plati facturi, iar ce difera la acestea este provenienta banilor pe care-i cheltuiesti. Ziare.com…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca situatia bugetara nu permite cresterea anticipata a salariilor cadrelor didactice. "Faptul ca nu putem de la 1 septembrie sa ne permitem sa facem cresterea anticipata se datoreaza situatiei bugetare. Si sunt convins ca foarte multi dascali vor intelege…

- Primaria Bistrița, in parteneriat cu Penitenciarul Bistrița, deruleaza o ampla acțiune de ecologizare a raului Bistrița, pe raza teritoriala a municipiului. ”La fel ca in fiecare an, desfașuram acțiunea de ecologizare a raului Bistrița, in parteneriat cu Penitenciarul Bistrița, pe toata zona cadastrala…

- Primaria Zarnești a publicat anunțul de licitație in sistemul electronic de achiziții publice pentru modernizarea DJ 112 H, zona Tohanița. Sectorul de drum este cuprins intre km 2+420.00 si km 3 +031.28 și este amplasat pe teritoriul administrativ al orasului Zarnesti. Imbracamintea rutiera constituita…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in ședința Consiliului Județean Suceava din data de 30 iunie se va supune aprobarii alocarea de fonduri in vederea elaborarii documentației pentru scoaterea definitiva sau temporara din fondul forestier a terenurilor necesare ...