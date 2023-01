Partener perfect pentru amicale Formația CS Paulești a fost ”invitata” de CSA Steaua pentru un prim amical in 2023, bucureștenii neavand probleme in disputa cu echipa prahoveana clasata pe locul 7 in Seria 5. Elevii lui Daniel Oprița s-au impus la diferența considerabila, scor 7-2, in testul care a avut loc pe terenul 5 al complexului sportiv propriu, din Ghencea, Dumitrașcu și Cristian Vasile semnand ”reușitele de onoare” pentru oaspeți. Kayondo Mahrez s-a remarcat, cu doua goluri pentru gazde, pe lista marcatorilor echipei bucureștene aparand și ploieșteanul Dragoș Gheorghe, plus Ovidiu Gabor, Atanas Trica și Alin Raicu, testul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

