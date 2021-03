Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Fiorentina E™i Parma se va disputa astAƒzi, de la ora 16:00, A®n runda #26 din Serie A. Meciul va putea fi urmAƒrit A®n format liveSCORE pe GSP.ro E™i A®n direct pe Digi Sport 3, TV Telekom Sport E™i Look Sport+. AŽn meciul tur, partida dintre Parma E™i Fiorentina de pe Stadio Ennio Tardini…

- Parma, formația lui Dennis Man și Valentin Mihaila, infrunta liderul Inter, astazi, de la ora 21:45, in runda cu numarul 25 din Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. Valentin Mihaila (21 de ani) este anunțat…

- Spezia și Parma se infrunta azi, de la ora 16:00, in runda cu numarul 24 din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 3 și Digi Sport 2. Valentin Mihaila este titular la „cruciați”, in vreme ce Dennis Man ocupa din nou un loc pe banca de rezerve.…

- Parma și Udinese se intalnesc azi, de la ora 13:30, in runda cu numarul 23 din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Potrivit Gazzetta dello sport, Valentin Mihaila va fi titular la „cruciați”. Ar fi prima partida inceputa…

- Verona și Parma se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:45, in runda cu numarul 22 din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2 și Telekom Sport 2. Dennis Man și Valentin Mihaila sunt rezerve la oaspeți.Inaintea meciului, Parma era penultima…

- Napoli și Parma joaca azi, de la 19:00, intr-un meci in care Dennis Man și Valentin Mihaila ar putea fi pe teren.Partida din etapa a 20-a din Serie A va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Telekom Sport și Digi Sport 3. ...

- Parma și Sampdoria se infrunta azi, de la ora 21:45, in runda cu numarul 19 din Serie A. Valentin Mihaila (20 de ani, extrema stanga) este rezerva la gazde. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 4;Mihaila a marcat primul sau gol in tricoul Parmei joi,…