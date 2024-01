Parlicov: Gazul gratuit din Rusia se va termina Regiunea din stinga Nistrului va trebui sa achite facturi mult mai mari la lumina și gaz, deoarece metanul gratuit din Rusia se termina, a precizat ministrul Energie, Victor Parlicov, la o emsiune de la Jurnal TV, scrie Bani.md. „Daca nu la anul sau peste doi ani, gazul gratuit din Rusia se va termina, respectiv cei din stinga Nistrului ințeleg acest lucru”, a explicat ministrul Energiei, Vic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toți agenții economici din Republica Moldova, inclusiv cei care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, din regiunea transnistreana - vor achita taxa vamala pe principii generale Serviciul Vamal amintește, ca incepind din 01 ianuarie 2024, odata cu intrarea in vigoare a Codului Vamal al Republicii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat luni preluarea orasului ucrainean Marinka, in regiunea Donetk, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmisa de televiziunea de stat, informeaza AGERPRES . El a subliniat ca eliberarea acestui bastion va reduce potentialul defensiv…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat luni cucerirea orasului ucrainean Marinka, in regiunea Donetk, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmisa de televiziunea de stat.

- Doar un consumator a plecat de Moldovagaz la NordGaz, furnizorul care a promis sa livreze gaze la un tarif de zece lei. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Victor Parlicov, care a precizat in cadrul unui live ca este vorba despre insuși directorul NordGaz. {{720928}}„Deocamdata exista un…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul energiei de la Chișinau, Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector.Acum un an, Republica Moldova, la fel ca și intreaga Europa, intra intr-un adevarat razboi energetic cu…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul Energiei de la Chișinau, Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector.

- Posibilitatea de a livra gaze naturale in regiunea transnistreana exista, insa nu sint doritori pe piața de-al livra gratuit in afara de Gazprom, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, in emisiunea „La 360 de grade”. In același timp, ministrul a precizat ca cei din stinga Nistrului ar putea…

- Ucraina va avea suficiente resurse energetice pentru a trece peste iarna viitoare, dar o crestere preconizata a atacurilor rusesti ar putea perturba retelele de aprovizionare, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galuscenko, sambata seara, citat de Reuters, potrivit news.ro.”Avem suficiente…