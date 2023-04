Stiri pe aceeasi tema

- Eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos, a anuntat vineri guvernul, aceasta fiind o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, relateaza AFP. Executivul a precizat ca in decursul unui an, masura se va aplica unui…

- Olanda a legalizat eutanasia in cazul copiilor bolnavi, afectati de o maladie incurabila, fara a fixa virsta minima. Guvernul olandez a anunțat vineri, 14 aprilie, ca eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos. Aceasta este o masura…

- Parlamentul portughez a adoptat vineri inca o data o lege favorabila dezincriminarii eutanasiei, reformulata dupa ce fusese respinsa de Curtea Constitutionala si care va fi inaintata presedintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, ca sistemul de pensii trebuie reformat in asa fel incat sa fie echitabil si sa fie sustenabil. Intrebat despre raportul favorabil dat de comisiile de specialitate din Senat la proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, ca sistemul de pensii trebuie reformat in asa fel incat sa fie echitabil si sa fie sustenabil. Seful statului a fost intrebat cu privire la raportul favorabil dat de comisiile de specialitate din Senat la proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea…

- Chiar daca decizia privind excluderea sintagmei „limba moldoveneasca” din toate legile Republicii Moldova, a stirnit un val de critica, Parlamentul a votat in lectura a doua un proiect de lege in acest sens, transmite Noi.md Potrivit proiectului, vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba…

- Chiar daca decizia privind excluderea sintagmei „limba moldoveneasca” din toate legile Republicii Moldova, a stirnit un val de critica, Parlamentul a votat in lectura a doua un proiect de lege in acest sens, transmite Noi.md Potrivit proiectului, vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba…

- OVP, partidul cancelarului Austriei, Karl Nehammer, a luat sub 40% din voturi la alegerile din Austria Inferioara și va pierde majoritatea in guvernul și in parlamentul regionale.Rezultatele parțiale dupa numararea a 60% din voturi arata ca OVP a luat 39,9%, extrema dreapta, FPO, a ajuns la 25%, iar…