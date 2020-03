Stiri pe aceeasi tema

- Amânarea ratelor la banci, plafonarea preturilor la alimente de baza și medicamente, facilitati fiscale pentru firme si cetateni si amânarea platii utilitatilor pentru 3 luni sunt doar câteva dintre proiectele de lege pe care parlamentarii le vor discuta în urmatoarea perioada.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR, ca marti, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, vor fi discutate pentru a fi transmise Senatului, ca prima Camera sesizata, propunerile privind suspendarea rambursarii creditelor si plafonarea

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial.

- Parlamentul se va intruni joi, de la ora 12,00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma…

- "Am luat decizia de aviza pozitiv in toate comisiile parlamentare decretul prezidențial. Am incuviintat decretul Președintelui pentru ca avem o stare de urgenta in țara”, a declarat Alfred Simonis, liderul deputaților PSD. Decretul prezidențial va fi votat de plenul reunit al Parlamentului…

- Discursul sustinut de premierul Ludovic Orban, adresat Parlamentului Romaniei pentru votul de investire a noului Guvern este umatorul: "Domnilor presedinti ai Senatului si Camerei Deputatilor,Doamnelor si domnilor senatori si deputati,Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice si…