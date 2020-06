Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- Europarlamentarul Dan Nica solicita organizarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European, concretizata prin adoptarea unei rezolutii comune privind obligativitatea respectarii standardelor europene in vigoare pentru lucratorii sezonieri romani din Germania, se arata intr-un comunicat PSD. "Cer…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentului European a cerut Comisiei Europene sa nu mai trateze Agricultura ca fiind ruda saraca a celorlalte domenii de importanța majora pentru Uniunea Europeana. El a susținut ca suma necesara…

- BRUXELLES, 14 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Parlamentul European a transmis un comunicat de presa in care solicita Comisiei Europene sa prezinte pana la 15 iunie o propunere pentru un plan de urgenta privind cadrul financiar multianual (CFM). © REUTERS / Neil HallGermania: Situatia umilitoare…

- Acest oraș este unul din cele mai afectate de coronavirus , iar acest lucru a fost decisiv in a lua decizia, neobișnuita, de a transforma parlamentul in centru de testare . Inca de la inceputul lunii aprilie, presedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, propusese ca in absenta sesiunilor…

- „Am creat, impreuna cu o echipa diversa de oameni care doresc sa sprijine educația romaneasca in aceasta perioada dificila, o tableta romaneasca, integrand soluții informatice existente, in așa fel incat tableta sa devina un instrument educațional, ușor de folosit de catre copii și de catre cadrele…

- Europarlamentarii nu și-au mai primit salariul intreg in aceasta perioada, de cand sesiunea Parlamentului European a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus. Dacian Cioloș a declarat ca nu a mai primit partea de indemnizație acordata pentru deplasari la Strasbourg sau la Bruxelles. Europarlamentarul…

