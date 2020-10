Parlamentul European propune suplimentarea bugetului UE cu 39 de miliarde de euro pentru a debloca aprobarea acestuia

Stiri pe aceeasi tema

- Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri…

- Sesiunea Parlamentului European prevazuta saptamana viitoare la Strasbourg este anulata din cauza riscului sanitar prea mare și va avea loc la Bruxelles, a anunțat marți președintele PE, David Sassoli, potrivit unui comunicat citat de AFP.

- Europarlamentarii PPE nu sunt dispuși sa voteze bugetul multianual al UE in forma aprobata de liderii europeni la Consiliul European,nemultumiti de nestabilirea unei legaturi clare intre fondurile europene si statul de drept si de reducerea sumelor alocate unor capitole cum ar fi sanatatea, educatia,…

- Parlamentul European (PE) va cere clarificari privind condiționarea alocarii fondurilor europene de statul de drept, dupa ce aceasta chestiune a fost lasata deschisa de liderii europeni la summitul de saptamâna aceasta, a declarat miercuri presedintele PE, David Sassoli, potrivit Reuters.''Trebuie…

- Romania a inregistrat un succes major la Summitul Consiliului European desfașurat in aceste zile. Suma obținuta pentru Romania de catre președintele Klaus Iohannis in urma negocierilor este considerabila. Vom avea la dispoziție 79,9 miliarde de euro din planul de recuperare de 750 de miliarde euro…

- Summitul european inceput vineri la Bruxelles pentru aprobarea fondului de relansare economica de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde granturi si restul imprumuturi cu dobanda redusa, pare sa se apropie de final.