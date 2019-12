Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, ar trebui sa demisioneze imediat pentru a se evita riscul de amestec politic in investigatia asupra uciderii jurnalistei Daphne Caruana Galizia, le-a transmis joi Parlamentul European liderilor din UE reuniti pentru un summit la Bruxelles, potrivit Reuters, citata de…

- Aproximativ 40 de activiști au protestat luni in sediul Guvernului din Malta, solicitand demisia imediata a premierului țarii, Joseph Muscat, pe fondul anchetei referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, a formulat luni o plangere penala in care solicita investigarea premierului Joseph Muscat privind o posibila implicare a acestuia in asasinat, scrie cotidianul ''Times of Malta'', citat luni de agentia EFE. Sotul…

- Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in 2017 dupa explozia unei bombe care era plasata sub vehiculul sau, solicita demisia imediata a premierului Maltei, Joseph Muscat, dupa ce acesta a anunțat ca va demisiona luna viitoare, informeaza site-ul agenției DPA, potrivit Mediafax.In…

- Premierul maltez Joseph Muscat, suspectat de amestec in ancheta cu privire la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei intense presiuni de a demisiona, a anuntat la televiziune ca urmeaza sa demisioneze in ianuarie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Joseph Muscat, aflat la…

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunțat ca intenționeaza sa demisioneze din funcție in luna ianuarie, in contextul crizei declanșate de uciderea unui jurnaliste de investigații care ancheta legaturi ilicite intre mediul de afaceri și politicieni, informeaza BBC News online, anunța MEDIAFAX.Muscat…

- Premierul maltez Joseph Muscat le-a transmis apropiaților sai ca intenționeaza sa demisioneze, a informat vineri cotidianul Times of Malta, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Decizia sa a fost luata in urma crizei politice și juridice prin care trece Guvernul in urma uciderii jurnalistei…

- Poliția din Malta l-a arestat pe Yorgen Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din aceasta țara, în cadrul investigației referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, au informat doua surse citate de Reuters, potrivit Mediafax.Fenech a fost arestat în…