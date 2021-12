Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie in care condamna actuala concentrare de forte ruse la granita cu Ucraina si cere sanctiuni care sa prevada excluderea Rusiei din sistemul de plati SWIFT. „Rusia nu decide viitorul Ucrainei”, afirma eurodeputatii.

- Autoritatea de Regelementare in Domeniul Energiei din Germania a anunțat, joi, ca nu va fi luata nicio decizie cu privire la autorizarea gazoductului Nord Stream 2, pana la jumatatea anului 2022, transmite AFP, potrivit Agerpres. Noua conducta care transporta gaze din Rusia, catre Germania, este finalizata…

- Romania va putea sa cumpere, in comun cu alte state membre UE, rezerve strategice de gaze naturale, potrivit unui plan al Comisiei Europene. Acesta mai prevede consolidarea stocarii de gaze naturale si adaugarea mai multor gaze cu emisii reduse de carbon in retea, transmite Reuters. Țara noastra, dar…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit unui comunicat recent al ONG-ului de mediu Agent Green, mii de hectare de paduri primare si seculare sunt de acum salvate si strict protejate in urma campaniei „Salveaza Cernisoara“! Campania a durat mai bine de 5 ani si, dupa cum sustin activistii de mediu, a necesitat tactici…

- Uniunea Europeana a decis sa prelungeasca sancțiunile impotriva Chinei și in anul urmator. Acestea vor ramane valabile pana in decembrie 2022. UE a hotarat sa mențina sancțiunile pentru abuzuri impotriva populatiei uigure din regiunea Xinjiang. Hotararea vine la pachet cu un set de masuri impotriva…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti ca bombardiere americane au simulat o lovitura nucleara asupra Rusiei din doua directii diferite la inceputul acestei luni, si s-a plans ca avioanele au ajuns la 20 km de frontiera rusa, relateaza Reuters. Acuzatia intervine intr-un…

- Comisia Europeana stabileste luni un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potential eficace impotriva COVID-19, portofoliu alcatuit pe baza unor avize stiintifice independente. Acesta cuprinde in principal mijloacele terapeutice potential eficace impotriva COVID-19 care au sanse mari sa fie autorizate…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa.…