Stiri pe aceeasi tema

- ONU denunța ca incalcarile drepturilor omului au devenit o rutina in UcrainaOrganizația Națiunilor Unite acuza Rusia ca executa deținuți fara proces și ca nu permite experților sai sa se intalneasca cu prizonierii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Departamentul de Stat al SUA a indicat, in raportul sau anual pentru anul 2022, problemele existente in Moldova privind respectarea drepturilor omului. Așa cum transmite logos.press.md, in special, Departamentul de Stat al SUA a indicat asupra unor restricții grave privind libertatea de exprimare și…

- Echipa HotNews.ro a stat de vorba la Kiev cu doi membri ai Legiunii Internaționale din Ucraina, unul moldovean și unul georgian, pentru a afla cum se vad, prin ochii acestora, razboiul dar și problemele din țarile de origine provocate de ruși. De ce s-ar inrola un moldovean in așa-numita „ Legiune Internaționala…

- Parlamentul European dezbate marti situatia din Republica Moldova in urma recentelor proteste de strada si avertizari cu privire la o lovitura de stat, context in care europarlamentarul roman Siegfried Muresan cere ca oligarhii din Republica Moldova sa poata fi sanctionati la fel ca cei din Rusia.

- Prima Doamna a Ucrainei Olena Zelenska a cerut miercuri ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru incalcari ale drepturilor omului in razboiul din Ucraina, intr-o interventie video la Natiunile Unite, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat miercuri o lege care inaspreste pedepsele pentru militarii care nu executa ordinele sau dezerteaza, in contextul conflictului cu Rusia, lege criticata de aparatorii drepturilor omului, transmite AFP. Conform textului publicat pe website-ul parlamentului…

