- Seful armatei germane, generalul Carsten Breuer, a avertizat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada si a cerut consolidarea capabilitatilor Germaniei si ale NATO, informeaza DPA și Agerpres.Breuer, care detine rangul de inspector general, a amintit de indiciile dinaintea anexarii peninsulei Crimeea,…

- Ucraina se lupta cu Rusia pe mai multe fronturi. Și așa cum progresele pe campul de lupta sunt greu de obținut, tot așa sunt și caștigurile sale diplomatice in aceste zile. De la invazia Rusiei de anul trecut, sprijinul occidental pentru Kiev a ramas in mare parte puternic.

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta financiara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate mentinerii in functiune…

- Razboiul din Ucraina reprezinta și un camp de testare pentru tot felul de tactici noi. Rusia a pus in aplicare o tactica ciudata: pe cele mai performante avioane au lipit anvelope de mașini. Prin aceasta metoda ar incerca rușii sa opreasca rachetele de croaziera anti-nava Neptune ale Ucrainei.Decizia…

- Cuba a descoperit o retea de trafic de persoane care forta cetateni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Havana, care a adaugat ca autoritatile cubaneze fac eforturi pentru a ''neutraliza si dezmembra'' reteaua

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a cerut miercuri, 2 august, sprijinul omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa exporte cerealele rusesti si sa ocoleasca astfel, de facto, sanctiunile impuse de Occident, insa refuza sa relanseze acordul sub egida Ankarei care permite exportul cerealelor ucrainene,…

- O restaurarea a sistemelor de irigare in sudul Ucrainei este importanta in agricultura ucraineana, iar centrala kahovka va continua sa joace un rol-cheie, a subliniat intr-o sedinta de Guvern premierul Denis Smihal. ”Proiectul va dura doi ani. In prima etapa, vom proiecta toate structurile de inginerie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla la Sofia, in prima sa vizita oficiala in Bulgaria. Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru intrarea in NATO, potrivit presei internaționale. Zelenski are programate intalniri cu prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov si cu ministrul de externe…