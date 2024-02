Comunicat al Biroului de presa al PE Mai multe informații despre reclamele politice vor ajuta alegatorii sa ia decizii in cunoștința de cauza Protecția libertații de exprimare și a datelor cu caracter personal Interzicerea sponsorizarii anunțurilor din afara UE inainte de alegeri. Noile norme vor urmari sa sporeasca increderea cetațenilor in campaniile electorale și […] Articolul Parlamentul European adopta noi norme de transparența pentru publicitatea politica a fost publicat prima data in Curierul National .