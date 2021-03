Parlamentul European a fost îndemnat să lupte cu sancțiunile SUA împotriva Nord Stream - 2 BUCUREȘTI, 25 mart - Sputnik. Matilda Androuet, europarlamentar din Franța, a chemat la rezistența impotriva sancțiunilor SUA in legatura cu construcția gazoductul Nord Stream 2. © Sputnik / СтрингерEuropa intra in “criza gazelor”: Ce inseamna asta pentru țarile CSIParlamentarul a reamintit ca restricțiile impuse de Washington au dus la faptul ca unele dintre cele 120 de companii europene implicate in proiect au fost forțate sa refuze sa participe la acesta, deși construcția se apropie de sfarșit. Androuet a intrebat daca Comisia Europeana intenționeaza sa treaca de la „cuvinte… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

