Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de energie, valabile pana la finalul lunii mai. Romanii mai pot face plati reduse ale facturilor Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungita, astfel ca romanii mai pot face plati reduse ale facturilor. Aceasta este una dintre cele mai importante masuri sociale decontate anul trecut…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat, la Antena 3 CNN, ca Romania nu mai are forta de munca. Potrivit lui, statul trebuie sa ofere niște facilitați celor care au plecat din tara pentru ca acestia sa se intoarca.

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…

- In contextul economic actual din Romania, autoritațile ofera un sprijin financiar limitat pentru cetațenii cu venituri mici, destinat incalzirii locuințelor The post ROMANII SUNT AVERTIZAȚI Cardurile de energie expira pe 31 martie 2024 first appeared on Informatia Zilei .

- Romanii se confrunta cu o schimbare majora in ceea ce privește modul de incalzire a locuințelor lor. La solicitarea Uniunii Europene, țara noastra a acceptat sa reformeze sistemul de incalzire, ceea ce va duce la eliminarea treptata a sobelor tradiționale pe lemne. Astfel, tehnologiile ineficiente din…

- Incepand cu anul 2027 romanii vor achita o noua taxa. Este vorba despre ,,taxa de carbon”, care va fi introdusa de furnizorii de gaze din Romania, odata cu inceperea producției de gaze din zacamantul offshore Neptun Deep, care va transforma Romania in cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana. Comparand…

- Prețul gazului natural furnizat catre populație sau catre sectoare industriale și costul benzinei și motorinei vor avea incluse și prețul certificatelor de dioxid de carbon. Aceasta taxa va aduce o creștere a prețurilor cu pana la 10% din 2027. Comisia Europeana a propus un nou sistem separat de comercializare…

- In podcastul „Dialogurile Puterii”, Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din Romania, a adus in discuție o problema ce ne afecteaza pe noi toți: corupția și nepasarea autoritaților fața de nevoile cetațenilor. Radu Opaina a explicat cum sistemul actual faciliteaza practici…