Parlamentul de la Berlin a aprobat joi o motiune in care ii solicita guvernului cancelarului Angela Merkel sa interzica toate activitatile gruparii siite Hezbollah pe teritoriul german, transmite Reuters. Printre motivele acestei decizii se afla in special ''activitatile teroriste'' ale Hezbollah in Siria. Motiunea a fost sustinuta de parlamentarii conservatori germani, de partenerii lor social-democrati din coalitia guvernamentala si de cei din Partidul Liber Democrat (de opozitie). Ea nu are caracter constrangator, dar este menita sa sporeasca presiunea asupra guvernului. Documentul…