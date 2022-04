Stiri pe aceeasi tema

- Soldații voluntari belaruși care au format batalionul „Kastus Kalinowski” au depus, vineri, 25 martie, juramantul, apoi s-au alaturat forțelor Ucrainei care lupta impotriva armatei ruse, informeaza Ukrainska Pravda . „In aceasta zi importanta din istoria Belarusului, voluntarii batalionului Kastus Kalinowski…

- Civilii ucraineni din orasul Herson, aflat in sudul tarii, au reusit sa intoarca din drum doua camioane militare ale rusilor, dupa ce s-au adunat in Piata Svobody pentru a protesta fata de invazia trupelor ruse, noteaza BBC . Imaginile postate online arata cum civilii ucraineni din orașul Herson, situat…

- "Fie Rusia respecta dreptul international si nu duce razboaie, fie nu va avea bani pentru a incepe razboaie. Se va gasi o alta benzinarie. Dar nu este vorba doar de bani. Interzicerea importurilor de petrol rusesc in SUA va slabi statul terorist din punct de vedere economic, politic si ideologic, deoarece…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut compatriotilor sai sa alunge trupele ruse din tara. „”Mergeti in ofensiva! Trebuie sa iesiti afara, trebuie sa luptati de fiecare data cand apare oportunitatea. Trebuie sa iesiti afara si sa scoateti raul din orasele voastre. Luptati pentru drepturile…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- „Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa", a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara.Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, "si sa alunge acest rau din orasele noastre".Agentia dpa aminteste ca, in ultimele zile, au existat relatari…

- Orasul port Mariupol din Ucraina este bombardat continuu, facand evacuarea imposibila, iar la Herson, pe tarmul Marii Negre, fortele ruse au incheiat incercuirea. Purtatorul de cuvant al fortelor armate ale Rusiei, generalul Igor Konasenkov, a afirmat ca "unitati ale armatei ruse au preluat controlul…

- „Toti civilii din oras pot parasi capitala ucraineana liber, pe drumul Kiev-Vasilkiv", la sud-vest de capitala, a declarat la televiziune purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, care a revendicat si "suprematia aeriana" in toata Ucraina, in a cincea zi de la declansarea invaziei…