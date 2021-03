Stiri pe aceeasi tema

- O declarație care condamna amenințarile la adresa actriței Maia Morgenstern a fost adoptata, miercuri, in Camera Deputaților. Camera Deputaților a adoptat o declarație prin care condamna amenințarile la...

- Camera Deputaților condamna manifestarile antisemite din Romania Foto: cdep.ro Camera Deputaților a adoptat miercuri o declarație comuna prin care condamna manifestarile cu caracter antisemit din România și tentativele de reabilitare a criminalilor de razboi. Reacția deputaților vine dupa…

- Deputatul minoritatilor nationale Silviu Vexler (Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania) a declarat, miercuri, ca atacul ''virulent, antisemit'', indreptat impotriva actritei Maia Morgenstern nu se refera doar la comunitatile evreiesti si sunt o amenintare impotriva fiecarui cetatean, impotriva…

- Deputatii din Parlamentul Romaniei reactioneaza printr-o declaratie comuna in urma atacului virulent antisemit indreptat impotriva Teatrului Evreiesc de Stat si in cazul tentativelor de reabilitare ale criminalilor de razboi. In declaratia comuna asumata de deputati, initiata de Silviu Vexler, reprezentatul…

- Protestele de la ora trei noaptea sunt, intr-adevar, o noutate absoluta. Asta demonstreaza ca exista un nucleu radical, pregatit sa protesteze impotriva oricarui guvern, pentru orice cauza, cu o singura conditie: sa fie chemat. AUR tine sa arate ca are priza la public. Singura formula prin care se poate…

- Uniunea Scriitorilor din Romania isi exprima „indignarea si ingrijorarea fata de atacul antisemit la adresa actritei Maia Morgenstern” si isi manifesta deplina solidaritate cu artista, indemnand „toate uniunile de creatori si personalitatile lumii culturale sa isi exprime, individual si colectiv, deplina…

- UNITER a anuntat ca este alaturi de actrita Maia Morgenstern, exprimandu-si "ingrijorarea si revolta" dupa ce artista a primit amenintari cu moartea intr-un mesaj trimis la Teatrul Evreiesc de Stat, potrivit news.ro. "UNITER isi exprima ingrijorarea si revolta cu privire la situatia teribila…