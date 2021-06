Administratia presedintelui american Joe Biden a extins saptamana trecuta o lista neagra cu intreprinderi straine in care americanii nu au dreptul sa investeasca, in numele securitatii nationale. In total 59 de intreprinderi chineze – acuzate de sustinerea activitatilor militare ale Beijingului – apar de-acum pe aceasta lista, pe care se aflau anterior 31 de intreprinderi. China a denuntat aceste sanctiuni si a amenintat sa ia masuri pentru a-si ”apara” intreprinderile. Parlamentul chinez – aflat in subordinea Paritdului Comunist Chinez (PCC) – a adoptat in cadrul unei comisii o lege impotriva…