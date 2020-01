Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a validat definitiv acordul de Brexit, eliberând calea catre o ieșire istorica a Regatului Unit din Uniunewa European în noua zile, relateaza AFP. Textul, care reglementeaza termenii divorțului, și negociat de catre premierul conservator Boris Johnson cu Bruxellesul,…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a respins miercuri modificarile aduse de Camera Lorzilor la proiectul legii pentru retragerea din Uniunea Europeana, propus de premierul Boris Johnson, transmite AFP. Camera Comunelor, unde liderul conservator dispune de o larga sustinere, a dat…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara legislatia care îi va permite Regatului Unit sa paraseasca Uniunea Europeana pe 31 ianuarie cu un acord, punând astfel capat unei perioade de trei ani de incertitudini legate de termenii acestui divort fara precedent, relateaza Reuters și AFP.Parlamentarii…

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din UE. „Este timpul ca Brexitul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru", a declarat ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, in Parlamentul britanic.…

- Premierul britanic Boris Johnson si rivalul sau laburist Jeremy Corbyn s-au confruntat vineri seara într-un duel fara surprize, fiecare reafirmându-si argumentele asupra Brexit cu sase zile înainte de alegerile legislative, informeaza France Presse, preluata de Agerpres. Timp de peste…

- Camera Comunelor a aprobat, cu 438 de voturi pentru si 20 impotriva, o lege care creeaza conditiile pentru organizarea de alegeri in luna decembrie, pentru prima oara din 1923, Proiectul de lege trebuie sa fie aprobat si de Camera Lorzilor. Daca legea va fi adoptata, va avea loc o campanie…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…