Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea prețului la energie și compensarea facturilor au fost adoptate, miercuri, de Parlamentul Romaniei. Au votat „pentru” 285 dintre cei 287 de deputați prezenți. Iata trei lucruri esențiale pe care trebuie sa le știm! Dupa discuții interminabile, negocieri și calcule, dupa o mulțime de amendamente…

- Plenul Camerei Deputatilor va vota, miercuri, proiectul de Ordonanta a Guvernului privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze. Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, arata ca ”romanii nu vor plati mai mult decat au platit in decembrie anul trecut”. In urma dezbaterilor din…

- Plenul Camerei Deputatilor va vota, miercuri, proiectul de Ordonanta a Guvernului privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze. Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, arata ca „romanii nu vor plati mai mult decat au platit in decembrie anul trecut”. In urma dezbaterilor din…

- Actul normativ aproba Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 105/2020, pentru completarea Legii nr. 291/2018, privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Targu Mureș, Autostrada Unirii. Ordonanța modifica și completeaza Legea 291/2018 și prevede ca Autostrada Unirii are doua tronsoane:…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis a semnat in cursul zilei de joi trei decrete. Unul dintre acestea este pentru promulgarea legilor referitoare la regimul juridic al unui imobil. De asemenea, printre cele semnate de șeful statului se enumera și schimbarea titularului…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind consumatorul vulnerabil de energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca legea se va aplica de la 1 noiembrie. ”Nu lasam pe nimeni in urma”, a transmis ministrul. „Legea privind stabilirea masurilor…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…