Parlamentul a modificat legea privind regimul armelor şi al muniţiilor / Cine nu are dreptul la permis pentru armă letală Camera Deputaților a adoptat, marți, un nou proiect de lege care stabilește noi criterii pentru cumpararea de arme letale. Deputații au modificat criteriile pentru acordarea autorizației de procurare a armelor letale. Mai exact s-a eliminat prevederea conform careia persoanele condamnate la închisoare mai mare de un an nu puteau obține autorizație pentru arme letale.



În prezent legea prevede ca autorizația de procurare a armelor letale nu se putea acorda persoanelor &"condamnate, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

