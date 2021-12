Parlamentarii români au dintre cele mai confortabile programe de muncă din lume Cu trei luni de vacanța garantate prin Constituție, parlamentarii romani au unul din cele mai confortabile programe din lumea civilizata. Doar prin insulele din Oceanul Indian sau Africa este mai lejer. Articolul 66 din legea fundamentala prevede doua sesiuni ordinare pe an, una din februarie in iunie și alta din septembrie in decembrie. Teoretic, in afara prezenței la ședințele de plen sau in comisii, deputații și senatorii au activitați in circumscripțiile in care au fost aleși, dar practic este imposibil de verificat cat timp petrec ascultand plangerile alegatorilor. In schimb, indemnizațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

