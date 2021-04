Parlamentarii judecă marți cererea de sancționare a Dianei Șoșoacă. Reacția senatoarei Solicitarea de sancționare a senatoarei neafiliate Diana Ivanovici Șoșoaca ar urma sa fie analizata marți, la pranz, de grupurile parlamentare din Senat. „Le deranjez aranjamentele, liniștea și somnul”, acestea ar fi principalele motive pentru care ii este analizat comportamentul, susține Șoșoaca. Saptamana trecuta, grupul parlamentar din Senat al PNL le-a cerut tuturor celorlalte grupuri sancționarea senatoarei neafiliate , motivand ca are un comportament deplasat. Apelul era adresat inclusive celor de la Alianța pentru Unitatea Romanilor, pe listele carora a fost aleasa. „Prea multe derapaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

