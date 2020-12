Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 100% din voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate finale – Camera Deputaților PSD: 28,9% PNL: 25,19% USR PLUS: 15,37%% AUR: 9,8% UDMR: 5,74% PMP: 4,82% Pro Romania: 4,9%…

- Rezultatul alegerilor parlamentare de duminica arata ca "nu se va putea face reforma în România fara USR PLUS", a declarat copresedintele aliantei, Dan Barna, dupa anuntarea exit-poll-urilor. "Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar: nu se va putea face…

- S-au inchis secțiile de votare. prezența la urne a fost cea mai mica din istoria alegerilor parlamentare in Romania. In județul nostru, 31,79 la suta din alegatori și-au exprimat opțiunea pentru Senat și Camera Deputaților. Urnele s-au inchis, iar alegerile pentru Parlamentul Romaniei au luat sfarșit.…

- Sondajele ii dau ca fiind depașiți de catre social-democrați și din calcule nu pot face majoritate doar cu USR, ceea ce e foarte grav pentru PNL Deputatul Șerban este convins de faptul ca romanii vor fi alaturi de PSD Apropierea zilei alegerilor parlamentare da fiori reci pe spinarea liberalilor. Sondajele…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) participa astazi, 15 octombrie 2020, la webinarul cu tema Desfasurarea alegerilor pe timp de pandemie, organizat de Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova si Comisia de la Venetia a Consiliului Europei. In data de 27 septembrie 2020, in Romania au avut…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…

- Autoritatea care reglementeaza audiovizualul, CNA (Consiliul National al Audiovizualului), este una autonoma, sub control parlamentar. Consiliul este alcatuit din 11 membri numiti de Parlament pentru un mandat de 6 ani, in baza nominalizarilor facute de Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, marti, pentru 29 septembrie, pronuntarea pe sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales…