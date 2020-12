Activitatea in Sectia de votare nr. 429 din satul Tauni, comuna Valea Lunga, a fost suspendata duminica pentru o jumatate de ora, timp in care in interior s-a facut dezinfectia, dupa ce presedintele sectiei a fost confirmat cu COVID-19.



Potrivit reprezentantilor Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 1 Alba, in urma depistarii pozitive a presedintelui sectiei de votare din Tauni, activitatea a fost suspendata aici 30 de minute, interval de timp in care s-a facut dezinfectia sectiei. Presedintele a fost inlocuit cu loctiitorul.



In satul Tauni sunt 246 de alegatori, din…