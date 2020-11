Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, candidat pe primul loc la Senat in judetul Cluj, a declarat miercuri ca, in ultimii ani, Transilvania a fost victima unui centralism venit de la Bucuresti. "In ultimii 10-15 ani, Transilvania a fost si victima unui anumit tip de centralism venit de la Bucuresti, un centralism care a tinut mai ales de guvernele de dreapta", a spus Vasile Dincu. El a dat exemplul autostrazii Transilvania, demarat in urma cu 16 ani. "Acum 16 ani, exact intr-o zi ca aceasta, am inaugurat lucrarile autostrazii Transilvania. Eu sunt cel care am botezat-o atunci…