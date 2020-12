Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urmat de PNL si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate,…

- Partidul National Liberal (PNL) a obtinut, dupa centralizarea voturilor din cele 361 de sectii de votare organizate la nivelul judetului Vrancea, peste 34% din voturile valabil exprimate la Camera Deputatilor si Senat, urmat la o diferenta foarte mica de PSD, potrivit rezultatelor provizorii publicate…

- UDMR a obtinut peste 37% din voturile din judetul Satu Mare, fiind urmat de PNL, PSD, USR-PLUS si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 336 din cele 337 sectii de votare (99,70%). Astfel, la Senat, UDMR a obtinut…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare in judetul Dambovita, cu un scor de peste 45%, fiind urmat de PNL si USR PLUS, conform datelor provizorii centralizate din peste 99% dintre sectiile de votare, publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. La Senat, PSD a obtinut…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- PSD Timiș a stabilit candidații la alegerile parlamentare. La Camera Deputaților, lista e deschisa de fostul premier Sorin Grindeanu și președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, in timp ce la Senat social-democrații il promoveaza pe Eugen Dogariu.