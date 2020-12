Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat ca a votat cu gandul la prahoveni. El a mai spus ca noul legislativ trebuie sa construiasca o Romanie demna și normala. “E un moment important, este o zi mare astazi pentru democratia noastra si e o zi in care alegem noul parlament, parlament care trebuie…

- N. Dumitrescu La sfarșitul saptamanii trecute, la Ploiești au fost aduse buletinele de vot pentru alegerile parlamentare, care au fost tiparite la București. Pentru alegerile din 6 decembrie, pentru Prahova au fost tiparite 720.625 de buletine de vot pentru Camera Deputaților și tot atatea pentru Senat,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca, potrivit datelor pe care le-a primit de la reprezentantii Curtilor de Apel din Romania, 546 de angajati ai instantelor au fost infectati cu virusul SARS-CoV-2, iar cinci dintre acestia sunt cazuri de Terapie Intensiva.

- „Intram in aceasta campanie cu un gand despre ce inseamna de fapt Revolutia Bunei Guvernari intr-o Romanie fara hotie. Alianta USR PLUS vine cu o viziune de guvernare, pentru Romania de maine, pentru o economie sustenabila, aliniata la ceea ce se intampla la nivel european. Dincolo de toate resursele…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si deputatul Roberta Anastase deschid listele PNL Prahova pentru alegerile parlamentare, dosarele de candidatura fiind depuse, miercuri, la Biroul Electoral Judetean. Astfel, Predoiu va deschide lista pentru Camera Deputatilor, fiind urmat de deputatul George Ionescu,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, ca Romania a gasit solutii pentru a suplimenta numarul procurorilor delegati la Parchetul European. "Plecand de la faptul ca se preconizeaza modificari legislative care sa largeasca baza de recrutare a procurorilor in unitatile specializate,…

- Alianța USR PLUS a dat startul, luni, 5 octombrie, campaniei de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaților sai la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Sub sloganul „O Romanie fara hoție”, Alianța USR PLUS va strange semnaturile atat online, cat și in strada. USR PLUS a fost primul competitor…

- Liderul USR susține ca scandalul „inventat” de PSD și intarit cu niște imagini cu USR-iști care fura sacu cu voturi este doar o incercare disperata și ordinara de prostire a cetațenilor. Barna spune ca adevaratul scandal legat de fraudarea alegerilor este cel legat de „mafufactura” pentru falsificarea…