Presedintele PSD Piatra-Neamt, Florentina Luca Moise, a declarat, miercuri, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a trimite la reexaminare legea in baza careia alocatiile ar fi trebuit dublate demonstreaza ca PNL nu isi doreste acest lucru.



"Penelistii au pus cruce dublarii alocatiilor. Pacat ca liberalii nu sunt constienti de mahnirea care s-a adunat in sufletele copiilor care, de la inceputul anului, au asteptat dublarea alocatiilor, iar in septembrie au aflat ca acest drept nu li se mai acorda", a declarat presedinta PSD Piatra-Neamt.



Florentina Luca Moise a adaugat…