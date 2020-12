Parlamentare2020/ Deputatul USR Iulian Bulai - pozitiv la SARS-CoV-2; va vota cu urna mobilă Deputatul USR Iulian Bulai anunta ca este pozitiv la COVID-19 si ca va vota, la alegerile parlamentare de duminica, cu urna mobila. "Uneori, de ziua ta primesti si 'cadouri' pe care nu ti le-ai dori. Un test pozitiv de COVID-19, de exemplu. Am stiut cu totii mereu ca exista riscuri - mai ales in campanie -, ca fiecare iesire din bula familiala vine cu astfel de riscuri. Imi pare rau ca n-am putut evita infectarea asta (cu fiecare muschi imi pare rau) si m-am testat tocmai ca sa-i pot proteja pe cei din jur. Voi fi in izolare 14 zile. O sa votez, insa: cu urna mobila, la fel ca multi alti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

