Stiri pe aceeasi tema

- PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare in judetul Dambovita, cu un scor de peste 45%, fiind urmat de PNL si USR PLUS, conform datelor provizorii centralizate din peste 99% dintre sectiile de votare, publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. La Senat, PSD…

- UDMR a obtinut peste 37% din voturile din judetul Satu Mare, fiind urmat de PNL, PSD, USR-PLUS si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 336 din cele 337 sectii de votare (99,70%). Astfel, la Senat, UDMR a obtinut…

- Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, duminica seara, ca potrivit numaratorii paralele dupa centralizarea rezultatelor din 118 sectii de vot din cele 380 din judetul Olt, PSD se claseaza pe primul loc, cu 57,7% din voturi, iar pe locul secund este PNL, cu 16,9% din voturi. Oprescu a mentionat…

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate 87% dintre secțiile de vot pana la ora 1.00 noaptea, in principal secțiile de vot mai mici, din zona rurala, care au fost mai ușor de finalizat. UPDATE BEC a centralizat 97%…

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate 87% dintre secțiile de vot pana la ora 1.00 noaptea, in principal secțiile de vot mai mici, din zona rurala, care au fost mai ușor de finalizat. Astfel, dupa numararea voturilor…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…

- Presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, cu un scor de 43,19%, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa introducerea datelor din cele 524 de sectii…