Galati, 24 nov /Agerpres/ - PNL Galati si PACT pentru Galati vor semna in curand un protocol de colaborare locala prin care isi vor sustine reciproc initiativele privind dezvoltarea judetului, au anuntat, marti, liderii judeteni ai celor doua formatiuni politice, senatorul George Stanga si Gregor Teodorescu. Potrivit acestora, vor fi de fapt doua protocoale, unul prin care se va sprijini introducerea in Programul de guvernare al PNL proiectul de construire a aeroportului regional Galati-Braila, si un al doilea care va prevedea crearea in Consiliul Local Galati a grupului PNL-PACT. Ca o prima initiativa,…