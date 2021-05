Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in judetul Hunedoara de la debutul campaniei de imunizare a populatiei si pana in prezent, releva datele statistice publicate miercuri de catre Directia de Sanatate Publica (DSP). Astfel, in cadrul campaniei de vaccinare…

- ”Companiile Enel din Romania continua sa fie un partener in lupta impotriva Sars-CoV-2 si pun la dispozitia angajatilor si familiilor acestora – soti, sotii, frati, surori, parinti sau copii cu varsta de peste 16 ani, care au aceeasi adresa de domiciliu – doua centre de vaccinare anti-Covid in Bucuresti…

- Rata de infectare din municipiul București a scazut, pentru prima oara anul acesta, la sub 1 la mia de locuitori. Conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența imbolnavirilor cu Covid – 19 din Capitala este luni de 0,94 la mie. Cu o zi in urma, acest indice era in București…

- Rata de infectare din municipiul București a scazut pentru prima oara la sub 1 la mia de locuitori. Conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența imbolnavirilor cu Covid – 19 din Capitala este luni de 0,94 la mie. Cu o zi in urma, acest indice era in București de 1,06 la…

- Potrivit organizatorilor, in cursul zilei de duminica, in intervalul orar 00.00-20,00 au fost vaccinate 1549 de persoane. Alte 3003 persoane s-au imunizat la acelasi centru incepand de vineri dupa-amiaza, de cand a inceput maratonul, pana duminica dimineata.Conform Agerpres , Maratonul de vaccinare…

- Zeci de motociclisti au participat, joi seara, la un mars pe strazile municipiului Arad, pentru a-si arata sustinerea pentru campania de vaccinare anti-COVID-19, iar la final participantii au mers la centrul de vaccinare drive-thru, unde cei care nu erau deja imunizati au primit prima doza de ser…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- Trei flacoane de vaccin Pfizer, respectiv 18 doze, au fost aruncate la gunoi din greșeala. Totul s-a intamplat la un centru de vaccinare din Arad. Potrivit ISU Arad, marți, in jurul orei 12.00, șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv…