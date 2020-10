Pariul pe tehnologie in 2020 - cat au crescut actiunile marilor companii De multi ani, tehnologia a fost pe val, companiile de profil ajungand sa inregistreze cifre de afaceri fabuloase la nivel mondial. Dispozitivele precum smartphone-uri si tablete, dar si toate serviciile online au devenit parte din viata noastra de zi cu zi, iar acestea sunt doar exemplele cele mai evidente. Tehnologia este in tot ceea ce utilizam, de la dispozitive medicale la solutii de tip smart city.



In anul 2020, pandemia de noul coronavirus a aratat insa cu adevarat cat de dependenti suntem astazi de tehnologie pentru a putea realiza unele chestiuni elementare din viata personala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

