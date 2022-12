Parisul, aproape de tragedie. Doi teroriști, prinși înainte de „a arunca totul în aer” Doi suspecti de terorism, care voiau „sa arunce totul in aer”, au fost arestati in gara Montparnasse din Paris. Doi suspecti care aveau asupra lor noua butelii de gaz au fost arestati vineri in gara Montparnasse, la Paris, sub suspiciunea de terorism, a declarat o sursa bine informata pentru „Le Figaro”. Eric, un francez in varsta de 51 de ani, si Abdelwahed, un libian in varsta de 29 de ani, au fost retinuti in jurul orei locale 7.45, in timp ce strigau ca vor sa arunce totul in aer. Au fost dusi la sectia de politie, unde au repetat aceleasi amenintari. In geanta lor, politistii au descoperit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

