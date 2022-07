Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez mizeaza pe o nationalizare completa a grupului de utilitati Electricite de France SA, a anuntat miercuri premierul Frantei, Elisabeth Borne, transmite Reuters. „Pot sa va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Elisabeth Borne intr-un discurs…

- Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national, informeaza intr-o postare pe Facebook Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Monedele au fost recuperate…

- Un impresionant momument de arhitectura veche taraneasca, aflat in restaurare, a fost tema unei dezbateri la Muzeul National al Agriculturii Slobozia. Biserica Poiana se afla in plin proces de modernizare si consolidare.

- In luna septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit, in vila sa impunatoare de la Ciolpani, o mita de 25.000 de euro. De aici i s-au tras toate ponoasele și a ajuns, acum, sa fie condamnat la inchisoare. Vila lui Oprescu este mare cat un palat. Sorin Oprescu a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa…

- Casa Alba a anunțat ca Statele Unite au impus aproximativ 2.600 de restricții de viza oficialilor ruși și belaruși „ca raspuns la eforturile lor continue de a submina suveranitatea, integritatea teritoriala sau independența politica a Ucrainei”, transmite Euronews. De asemenea, SUA au sancționat opt…

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…

- O renovare extinsa pe doi ani. Atat le-a fost necesar celor de la Dior pentru a redeschide faimosul showroom de pe Avenue Montaigne din Paris. Cum arata acum? Sub forma unei galerii de arta, cu restaurant, patiserie si apartament VIP! Un fel de omagiu subliminal al faptului ca Christian Dior și-a inceput…

- La trei ani dupa ce flacarile au cuprins Notre Dame, anchetatorii inca incearca sa stabileasca cauza incendiului devastator de faimoasa Catedrala din Paris. Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat, vineri, Catedrala Notre Dame pentru a marca cea de-a treia aniversare a incendiului, care a sfașiat…