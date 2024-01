Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de investigatii Mediapart dezvaluie modul in care actualul ministru de interne al Frantei, Gerald Darmanin, si fostul sau sef de cabinet Jerome Fournel ar fi ajutat PSG sa evite plata impozitelor pentru transferul lui Neymar in vara anului 2017, informeaza rmcsport.fr, conform news.ro.Potrivit…

- Starul argentinian Lionel Messi a dezvaluit ca a luat in calcul posibilitatea de a evolua in campionatul de fotbal al Arabiei Saudite, dupa despartirea de Paris Saint-Germain, in vara acestui an, inainte de a semna cu echipa Inter Miami din Major League Soccer (MLS)."Am avut mai multe optiuni pe…

- O persoana a fost ucisa si alte doua au fost ranite intr-un atac cu cutitul comis sambata seara la Paris. Atacul a avut loc pe Quai de Grenelle, in arondismentul 15 din Paris. Barbatul care a murit era un turist german care avea si cetatenie filipineza, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru…

- O persoana a fost ucisa si o alta ranita intr-un atac cu cutitul la Paris, sambata seara. Incidentul a avut loc pe Quai de Grenelle, in arondismentul 15 din Paris, relateaza AFP, citat de news.ro.Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a scris despre atac pe platforma de socializare X, fostul…

- Nu trece o saptamana fara ca Neymar (31 de ani), sa nu fie pe prima pagina a ziarelor din Brazilia. De data aceasta nu fostul mijlocaș de la Paris Saint-Germain e vizat, ci sora lui, care e implicata intr-un scandal de proporții. Rafaella Santos, in varsta de 27 de ani, e sora lui Neymar. Potrivit revistei…

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe "va castiga multe Baloane de Aur", a declarat joi, int-o conferinta de presa, antrenorul sau de la Paris Saint-Germain, Luis Enrique, citat de AFP.Kylian Mbappe a terminat in acest an pe locul 3 in clasamentul Balonului de Aur, dupa Lionel Messi si Erling Haaland,…

- Intrebat daca se considera cel mai bun jucator din istorie, fotbalistul argentinian Lionel Messi, castigator al Balonului de Au r pentru a opta oara, un record, a declarat: „Nu stiu daca sunt cel mai bun, nu imi pun intrebarea si nu ma intereseaza. Faptul ca sunt unul dintre cei mai buni este deja…

- Karim Benzema intentioneaza sa depuna plangere impotriva ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, care l-a acuzat pe fotbalist ca ar avea legaturi islamiste, informeaza presa franceza, scrie digisport.ro.