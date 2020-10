Stiri pe aceeasi tema

- EL Radu, om de televiziune si de radio, dar si cantaret si compozitor de peste Prut, a avut ocazia sa lucreze cu Irina Rimes si cu Iuliana Beregoi, pe care le stie de pe vremea cand bateau la portile afirmarii. Click! va prezinta cateva fotografii cu el si cu cele doua artiste, acum de top, […] The…

- ‘Legally Blonde 3’ a primit o data de lansare: mai 2022, informeaza contactmusic.com. Studiourile MGM au confirmat intoarcerea indragitei Elle Woods (Reese Witherspoon) prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter: „Elle Woods se intoarce! ‘Blonda de la drept 3’ vine in mai 2022. Ne-am incheiat pledoaria.”…

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE, citata de AGERPRES.Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat astazi, 17 septembrie, prin Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE), apelul de selecție destinat cadrelor didactice care doresc sa faca parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN). CPEECN…

- Delegații de Tineret ai Romaniei la ONU, Ana Balan și Razvan Foncea, au lansat „Manifestul tinerilor pentru comunitați sustenabile”, pornind de la un document care cuprinde prioritațile adresate de catre aceștia in vederea asigurarii dezvoltarii durabile in comunitațile locale din intreaga țara. Demersul…

- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan, a carui premiera a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei, a inregistrat weekendul acesta un debut international impresionant, cu incasari de peste 50 de milioane de dolari, in timp ce filmul SF-horror „The New Mutants” a avut…

- Artistul, a carui cariera se intinde pe o perioada de opt decenii, a decedat luni seara in statul american New Jersey in urma unui stop cardiac, a relatat agentia Press Trust of India, care citeaza un membru al familiei muzicianului. Jasraj a ramas in Statele Unite alaturi de copiii sai dupa…