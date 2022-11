Roman, in varsta de 16 ani, s-a trezit vineri (11 noiembrie) și a constatat ca o parte din apartamentul sau a fost distrus de un atac cu rachete rusești, iar parinții sai au fost prinși sub daramaturi. Atacul a avut loc in orașul Mykolaiv din sudul Ucrainei. Un reporter Reuters aflat in zona a auzit trei impacturi, primul in jurul orei 3:00 dimineața. Roman și bunica lui, Nataliia, au privit cum salvatorii curața daramaturile, iar Nataliia a spus ca 11 noiembrie este ziua de naștere a mamei lui Roman. „Mama și tatal meu sunt prinși sub daramaturi. Am deschis ușile și am vazut cum iese fum. Apoi…