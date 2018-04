Stiri pe aceeasi tema

- Parintii studentului american Otto Warmbier, care a murit in iunie 2017, dupa ce a fost tinut in detentie timp de un an si jumatate la Phenian, au dat in judecata Coreea de Nord, acuzand regimul lui Kim Jong-un ca le-a torturat si ucis fiul, potrivit CNN.

- Parintii studentului american Otto Warmbier, mort in 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in stare grava, au intentat joi un proces Coreei de Nord, unde acesta a fost inchis din 2016, informeaza Reuters. Procesul pe baza acuzatiilor de tortura si omucidere a fost intentat…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Majoretele lui Kim Jong-un au atras atenția tuturor spectatorilor de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, punand in scena un spectacol hipnotizant, dar in spatele caruia toți membrii audienței simțeau ca se ascunde un secret sumbru. Totuși, cum arata povestea de viața a unei femei care a fost un…

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.

- Coreea de Nord este la doar cateva luni de obtinerea capabilitatii de a lovi teritoriul SUA cu o arma nucleara si trebuie dezrmata, a declarat marti un diplomat american, acesta adaugand ca dezghetul diplomatic manifestat de Phenian fata de Coreea de Sud este o incercare de inselatorie ce nu pacaleste…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…