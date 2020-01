Stiri pe aceeasi tema

- Detalii socante: Un barbat s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc tinandu-si in brate fetita de nici patru luni. Șoția victimei a fost sedata pentru a fațe fața acestei tragedii Un barbat in varsta de 37 de ani s-a aruncat, joi dimineața, de la etajul 10 al unui bloc, ținandu-și in brațe copila de…

- Tatal barbatului din Brasov, care a cazut de la etajul 10, cu fetita de trei luni in brate, ambii murind, spune ca fiul sau era fericit cu sotia si cu cei doi copii, informeaza mediafax.ro. „Nu stim nimic. Suntem intr-un punct in care nu stim nimic. Nu se certau. Erau fericiti, aveau doi copii", a spus…

- Parinții barbatului din Brașov, cazut de la etajul 10 cu fetița in brațe, exclud varianta sinuciderii și spun ca fiul lor era fericit, nu știu sa fi avut certuri in familie și cred ca intamplarea de joi dimineața a fost un accident.„Era mereu cu fetița in brațe. O fi dat sa deschida geamul”,spun…

- Tatal care s-a aruncat de la etajul zece cu bebelușul lui in brațe, joi dimineața, intr-un cartier nou din Brasov, era un tanar IT-ist. Mama fetiței de trei luni se afla in locuința, cu celalalt copil al ei.

- Apar detalii halucinante despre modul in care s-a produs tragedia din aceasta dimineața din Brașov, dar și despre familia tanarului IT-ist care și-a pus capat zilelor cu bebelușul sau in brațe.

- Are o fetita, de doar doua luni, si niciun acoperis deasupra capului. O mamica disperata risca sa-si petreaca iarna pe drumuri dupa ce, de frica sa nu fie linsata in bataie, si-a luat bebelusul la piept si a fugit din spital. Acasa nu vrea sa se mai intoarca, deoarece spune ca ii e teama de tatal celei…

- Si-a petrecut toata copilaria in spitale, inconjurat de halate albe, dar a gasit singur remediul impotriva oricarei dureri: cartile. Andrei se lupta cu o boala degenerativa, dar mai are un aliat care il face invincibil: calculatorul.

- Un cuplu de vegani și-a infometat copilul de un an și jumatate pana la moarte. O femeie de 35 de ani și un barbat de 30 de ani și-au hranit copilul numai cu fructe și legume crude, pana ce micuțul a ajuns la o greutate de 7,7 kilograme și a decedat din cauza malnutriției. Parinții […] Post-ul Cat cantarea…